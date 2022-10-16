Диетолог рассказала, какие ошибки мешают сбросить вес

/Вкусное утро/

Некоторые ограничения в рационе не помогают, а мешают людям избавляться от лишних килограммов, предупредила в интервью врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Она перечислила главные ошибки худеющих.

Следуя модным диетам и доверяя различным мифам о питании, многие люди, желающие похудеть, нередко совершают ошибки, которые мешают им сбросить вес, отметила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Во-первых, они недостаточно внимания уделяют овощам и фруктом, уточнила врач.

"Важно делать упор на овощи и фрукты, а их часто игнорируют. Но любые овощи – это жидкость, клетчатка, витамины и минералы, фитовещества. Можно взять за правило начинать прием пищи с овощей, чтобы не переедать. Например, если у вас на обед кусок рыбы с булгуром, начните с салата. Это позволит не перебрать других продуктов, которые не принесут столько пользы вашему организму и которых нужно меньше, чем овощей. А фрукты можно есть на завтрак или использовать как перекус между главными приемами пищи", – посоветовала Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.

Вторая ошибка, которую часто совершают худеющие, – это сокращение в рационе доли продуктов, изготовленных из зерна, продолжила диетолог.

"Нам нужно достаточно много продуктов из зерновых культур, они стоят на втором месте после овощей по значимости для нашего организма. Урезать их количество не очень хорошо для микробиоты кишечника, потому что в них содержится полезная клетчатка. Плохое состояние микробиоты коррелирует со многими хроническими заболеваниями, например, аутоиммунными, и даже с такими психическими расстройствами, как депрессия. Кроме того, когда люди отказываются от зерновых продуктов, им начинает не хватать глюкозы, они срываются и добирают дефицит сладким, переедают, особенно, если человек – сладкоежка", – считает Наталья Нефедова.

Третья ошибка – голодание, когда люди урезают свой рацион с точки зрения калорийности.

"Это замедляет обмен веществ, причем очень быстро. Если есть слишком мало, то вес может стоять на месте просто потому, что метаболизм замедляется. Наш организм начинает переходить в режим консервации. Его не кормят, и он начинает снижать затраты энергии, поэтому вес встает. Можно есть больше и терять в весе. При условии, что человек много двигается и занимается физической активностью, среднее количество килокалорий, которое женщина должна потреблять в сутки, – 1800-2000, для мужчины норма – это 2500-3000 килокалорий", – объяснила Наталья Нефедова.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»