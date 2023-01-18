Диетолог назвала способ плавно сбросить вес после праздников

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Как похудеть после новогодних праздников, сбрасывая по 500 граммов в неделю, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.

Правила здорового образа жизни в первые дни января нарушают многие россияне.

Очень часто это приводит к набору веса, отметила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.

"Сначала до Нового года мы голодали и сидели на диетах, чтобы влезть в праздничное платье или костюм и "позвездить" чуть-чуть 31 декабря. Потом нам уже не так важен наш внешний вид, поэтому мы объедаемся. А после окончания праздников встает вопрос, как теперь избавляться от этого багажа в виде лишних килограммов", – сказала Елена Соломатина.

Сбрасывать вес, набранный в праздничные дни, нужно постепенно, продолжила диетолог.

"Разумно избавляться от новогоднего багажа потихоньку, снизив количество потребляемых калорий. Тут многое зависит от первоначального веса и от того, сколько человеку надо сбросить после праздников. Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день. Но кроме этого должно быть еще движение, то есть человек не должен лежать на диване целыми днями. Если соблюдать эти два условия, то вес будет уходить плавно и безболезненно, примерно по 500 граммов в неделю", – уверена Елена Соломатина.