Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак зимой

/Вкусное утро/

Что рекомендуется употреблять на завтрак зимой, а с каких блюд, наоборот, не стоит начинать утро, рассказала в интервью врач-диетолог Наталья Круглова.

Зимой организм расходует больше энергии, чем в другие времена года. Самый простой способ получить для него "топливо" – это съесть сладкое, однако продукты, содержащие простые углеводы, в холодную погоду лучше исключить из утреннего рациона, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.

"Я бы не рекомендовала есть на завтрак продукты, которые содержат простые углеводы. Это, например, некоторые готовые завтраки, в составе которых есть много сахара, сдобная выпечка и какие-то сладости. Эти продукты могут быть только небольшим дополнением к обычному завтраку зимой, а не основной его частью, потому что после них очень быстро опять захочется есть. В такой еде может быть достаточно много калорий, но она не дает насыщения на длительное время", – объяснила Наталья Круглова.

Кроме того, завтрак зимой не должен состоять из одного йогурта или бутерброда, продолжила диетолог.

"Также для зимы не подойдут легкие завтраки. Например, просто баночка йогурта или один бутерброд – этого мало в холодное время года. Завтрак должен быть насыщающим и полноценным по составу. Это важно, потому что человек зимой проводит определенное время на холодном свежем воздухе, и у него повышается потребность в энергии", – отметила Наталья Круглова.

Наиболее удачный вариант зимнего завтрака – это омлет с цельнозерновым хлебом и фруктами, считает диетолог.

"Завтрак зимой должен быть достаточно плотным. Но при этом важно, чтобы в него входили продукты, содержащие пищевые волокна и витамины. Например, на завтрак зимой можно съесть омлет, отварные яйца или творог, но с обязательным добавлением цельнозерновых продуктов вроде мюслей или хлеба, а также фруктов. Я бы еще добавила источники растительных жиров, например, горсть орехов", – уточнила Наталья Круглова.

Источник: радио Sputnik