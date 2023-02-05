Как избавиться от гусениц в брокколи

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Какова вероятность обнаружить в брокколи гусениц и как себя обезопасить от такого "сюрприза", объяснил в интервью автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.

Капуста брокколи очень полезна: в ней много клетчатки, витаминов, в ней содержится органическое соединение сульфорафан, которое способствует профилактике разных видов рака, отметил автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik. Но иногда в соцветиях этого растения встречаются личинки определенного насекомого, сказал он.

"Некоторые люди описывают "встречи" с маленькими червячками в брокколи. Это личинки капустной моли – насекомого, которое, как понятно из названия, питается разными видами капусты, и брокколи оно тоже любит. Если продукт продается в крупной торговой сети, то можно быть уверенными, что у его производителя налажен контроль, сертификация, стандартизация, и никаких вредителей на плантациях не допускается. Но если вы выращиваете брокколи на садовом участке или покупаете ее с рук, вы можете столкнуться с насекомыми. Вряд ли вы будете обрабатывать капусту большим количеством ядохимикатов", – пояснил Сергей Малоземов.

Бояться капустной моли не нужно: даже если вы съедите гусеницу, с медицинской точки зрения ничего не случится, продолжил он.

"Если вы съедите практически любое насекомое, в том числе личинку капустной моли, ничего страшного не случится. Максимум, что может произойти, это аллергическая реакция. Но, как правило, человек знает, что у него есть аллергия", – добавил Сергей Малоземов.

Несмотря на безопасность личинок капустной моли, такой "сюрприз" может надолго испортить аппетит. Чтобы избавиться от гусениц, нужно подержать брокколи в подсоленной воде, советует эксперт.

"Если присутствует фобия или у вас брокколи с собственного участка, то есть простой способ, который применяется и с грибами. Нужно подержать соцветия в подсоленной воде, тогда все червячки всплывут и не будут вас беспокоить", – порекомендовал Сергей Малоземов.

Он поделился собственным рецептом приготовления брокколи: продукт нужно варить ровно три минуты в подсоленной воде.

Источник: радио Sputnik