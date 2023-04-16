Диетолог предупредила об опасности отказа от еды после шести вечера

/Вкусное утро/

Большие перерывы между приемами пищи, в том числе ночные, могут негативно повлиять на организм, считает врач-диетолог Анна Белоусова. В интервью она рассказала, чем это грозит.

Человеческий организм адаптирован к определенному режиму питания, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова. По ее словам, интервалы между приемами пищи, превышающие 12 часов, вредны для здоровья, причем в первую очередь пострадать от них может головной мозг.

"Если не есть более 12 часов, то начнутся очень неблагоприятные колебания уровня глюкозы в крови. Это ничего хорошего с точки зрения эндокринологии человеку не принесет, поскольку глюкоза – это основной питательный элемент для многих клеток нашего организма, прежде всего для клеток головного мозга. Резкие колебания глюкозы в крови сначала будут проявляться в виде нарушения настроения, а дальше могут наступить органические последствия. Нельзя допускать длительных периодов "голодной крови"", – уверена Анна Белоусова.

Врач не рекомендует отказываться от еды после шести часов вечера, как это делают многие люди, желающие похудеть.

"Если вы поели в шесть вечера и до утра отказались от еды, то получается очень длительный период "голодной крови". Даже если вы позавтракаете в шесть утра, то это все равно будет 12 часов без еды. Человеческий организм не может без вреда для здоровья обходиться без пищи по 12 и более часов. Поэтому после шести часов вечера есть можно и нужно", – сказала Анна Белоусова.

Она посоветовала употреблять на ночь легкую, некалорийную пищу комнатной температуры, например, творог.

Источник: радио Sputnik