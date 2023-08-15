Кому вреден квас?

/Вкусное утро/

Некоторым людям лучше отказаться от употребления кваса, предупредил в интервью доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он рассказал, какое количество этого напитка безопасно для здорового человека.

Традиционный славянский квас содержит полезные бифидо- и лактобактерии, однако другие ингредиенты напитка могут оказывать негативное воздействие на организм, отметил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Раньше существовало выражение "наквасился", потому что когда-то квас был серьезным алкогольным напитком, крепче пива. Сейчас его никак к алкогольным напиткам нельзя отнести. Однако квас содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни. Еще квас сейчас часто готовят с избыточным количеством сахара. Отсюда есть риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета", – сказал Михаил Гинзбург.

Любителям кваса следует учитывать эти обстоятельства и не злоупотреблять напитком, добавил врач.

"Людям с заболеваниями желудка нежелательно пить квас. А избыточно сладкий квас не полезен никому, особенно тем, у кого уже есть ожирение или диабет. Даже здоровым людям стоит пить его в ограниченных количествах. Я бы рекомендовал употреблять только один стакан кваса в день, причем после еды. Если речь идет об окрошке с квасом, то не больше одной порции в день", – посоветовал Михаил Гинзбург.

Источник: радио Sputnik