"Страховочный батончик". Врач объяснила, в каких случаях спасет конфета

/Вкусное утро/

Бывают случаи, когда человеку требуется немедленно повысить уровень глюкозы в крови, отметила врач-диетолог Анна Белоусова. В интервью она дала совет, как правильно есть сладкое в таких ситуациях.

"Штормовые волны" уровня сахара в крови вредны для здоровья, причем опасаться следует не только их подъемов, но и спадов, предупредила врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова. По ее словам, при дефиците глюкозы страдают головной мозг, мышцы и эритроциты – красные клетки крови, которые переносят кислород. Улучшить состояние человека может вовремя съеденная шоколадка или конфета, считает врач.

"Бывают люди с нарушением толерантности к глюкозе, зависимые от сладкого – это не диабет, хотя и состояние предболезни. Иногда таким людям без сладкого становится откровенно плохо: кружится и болит голова, подташнивает. В такой ситуации самое быстрое спасение – это сладкое", – уверена Анна Белоусова.

Аналогичное недомогание может испытывать человек, который делает большие перерывы между приемами пищи, продолжила диетолог.

"Если человек долго не имеет возможности перекусить, у него развивается состояние голодной крови, и он уже не может ни нормально работать, ни соображать, начинает злиться на окружающих. Здесь тоже сладкое – самый быстрый способ восстановиться. Для таких случаев я, например, всегда ношу у себя в сумке шоколадный батончик, называю его страховочным батончиком", – поделилась опытом Анна Белоусова.

Кроме того, сладкое позволит быстро получить энергию, если вам в ближайшие часы предстоит непредвиденная тяжелая работа, добавила она.

Диетолог рассказала, как правильно употреблять сахаросодержащие продукты, если вы хотите с их помощью улучшить свое самочувствие при дефиците глюкозы в крови.

"Тут есть такой финт, что если мы хотим от сладкого быстро получить эффект, быстро взбодриться, то его надо как можно дольше задерживать в ротовой полости: или медленно разжевывать, или вообще рассасывать. Потому что в ротовой полости есть очень интересная особенность – из нее некоторые вещи всасываются через слизистую и через систему кровообращения попадают прямо в головной мозг. А глюкоза – лучший и практически единственный питательный субстрат для работы мозга", – пояснила Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.

Повышение уровня сахара в крови с помощью сладостей – экстренная мера, к которой не следует прибегать часто: она может быть шоковым ударом для поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин, уточнила диетолог. Чтобы избежать дефицита глюкозы, нужно соблюдать правильный режим питания – три, а лучше пять раз в день, с перекусами между завтраком, обедом и ужином, заключила Анна Белоусова.

Источник: радио Sputnik