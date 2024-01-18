Чего нельзя делать с салом?

/Вкусное утро/

Сало содержит ценное для здоровья вещество, но при определенных условиях этот продукт становится вредным, предупредила в интервью врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

Включение в рацион сала может обеспечить клетки печени необходимым для них компонентом и принести пользу здоровью, уверена врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

"Сало – это уникальный продукт. С одной стороны, оно содержит насыщенные жиры, и злоупотреблять им нельзя. С другой стороны, сало – один из лидеров по содержанию арахидоновой кислоты. Это полиненасыщенная жирная кислота, которая очень ценна для клеточных мембран, особенно для мембран клеток печени. Если мы говорим о качественном сале, то в небольшом количестве его можно назвать очень хорошим продуктом для здоровья", – отметила Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.

Некачественное сало может быть опасным, подчеркнула она. Речь идет, в частности, о том, что при выращивании свиней производитель может злоупотреблять гормонами или антибиотиками, пояснила врач.

"Лучше, если это будет фермерский продукт от проверенного производителя. Поскольку жиры, которые находятся в сале, накапливают в своем составе не только полезные вещества, например, жирорастворимые витамины А и D, но и токсичные, а также антибиотики и гормональные препараты", – уточнила Татьяна Жаровская.

Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты легко окисляются. И когда сало замораживают, размораживают, перетапливают в смалец или перекручивают со специями, этот продукт становится вредным, добавила гастроэнтеролог.

"Полезная арахидоновая кислота, как и любая полиненасыщенная жирная кислота, очень быстро окисляется. Поэтому, если сало длительно находилось на воздухе, термически обрабатывалось, размораживалось и замораживалось, этот жир становится окисленным и опасным. Он приравнивается к свободным радикалам и усиливает процесс перекисного окисления липидов, то есть нарушает работу антиоксидантных систем, усиливая оксидативный стресс организма, что может привести к различным заболеваниям", – сказала Татьяна Жаровская.

Копченого сала тоже лучше избегать, поскольку такие продукты накапливают в своем составе большое количество канцерогенных веществ, заключила диетолог.

Источник: радио Sputnik