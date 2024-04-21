Диетолог объяснила, кому нельзя есть фрукты натощак

/Вкусное утро/

Кому можно есть фрукты натощак, а кому лучше воздержаться от этого, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

Дискуссия о том, как употребление фруктов натощак влияет на организм, длится давно: одни специалисты считают, что это вредит здоровью, другие с ними не согласны.

Второй точки зрения придерживается и врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. По ее словам, здоровый человек может есть фрукты в любой момент, в том числе и на голодный желудок.

"Вред фруктов натощак – это очередной миф. Если оглянуться на историческую и культурную традицию, существующую у разных народностей, мы увидим, что фрукты натощак в некоторых странах едят совершенно спокойно, и ничего от этого не случается. Здоровому человеку можно есть фрукты в любой момент – натощак, перед едой, после еды. Только не стоит увлекаться ананасами: натощак они могут раздражать слизистую оболочку желудка. В ананасе очень много ферментов, которые расщепляют белки, поэтому его хорошо есть во время или после основного приема пищи – тогда он помогает пищеварению", – уточнила Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.

Но при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) фрукты следует полностью исключать из рациона, предупредила она.

"Если у человека есть обострение заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки или тонкого кишечника, когда требуется максимально щадящая диета, свежие фрукты временно исключаются из рациона, неважно, в какой момент их употреблять. Также я бы не рекомендовала людям, у которых есть гастрит или язвенная болезнь с повышенной кислотностью (вне обострения, – ред.) есть натощак кислые фрукты и ягоды, такие как клюква, облепиха, брусника, неспелые мандарины и, конечно же, ананас", – сказала Анна Белоусова.

А вот банан диетологи, наоборот, рекомендуют употреблять натощак при повышенной кислотности, добавила она.

"Бананы – это крахмалистый продукт. В гастроэнтерологии и диетологии советуют есть их на голодный желудок, когда есть заболевание желудка или двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью. Банан за счет своей крахмалистости работает как буфер, гасит избыточную кислотность. Поэтому, если у человека между завтраком и обедом засосало под ложечкой, здесь банан очень здорово выручает", – отметила Анна Белоусова.

Источник: радио Sputnik