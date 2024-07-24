Диетолог раскрыл правду о маслинах и оливках

/Вкусное утро/

Какое вещество в составе маслин и оливок делает эти плоды полезными для здоровья, а какое – вредными, рассказал в интервью доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Оливки и маслины – один и тот же продукт, только разного цвета, они практически не отличаются по составу, отметил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, эти плоды богаты витаминами, микро- и макроэлементами, а также содержат полезные природные антиоксиданты.

"Полезным свойством является наличие в оливках масла, которое очень ценится в средиземноморской и французской кухне. Это масло обладает рядом оздоровительных свойств. Если мы в умеренных количествах употребляем такое масло, богатое омега-9 ненасыщенными жирными кислотами, у нас снижаются риски воспалений, риски развития сосудистых заболеваний", – пояснил Михаил Гинзбург в интервью.

Маслины и оливки едят лишь в соленом или маринованном виде, поэтому обычно они содержат много соли, продолжил диетолог.

"Это избыточно соленый продукт. Его чрезмерное употребление оказывает негативное воздействие на сосудистую стенку, способствует развитию гипертонии. Есть исследования, показывающие, что избыток соли в питании "убивает" примерно так же быстро, как и избыток сахара", – предупредил Михаил Гинзбург.

Диетолог уточнил, сколько маслин и оливок можно употреблять ежедневно.

"Ни в коем случае оливки или маслины не должны быть основой питания. Их употребляют как очень небольшое дополнение, придающее пище изюминку, в данном случае "оливинку". То есть после еды или в середине приема пищи 2-3 штуки как дополнение к гарниру – это если у вас нет ожирения или гипертонии. Если есть, то это количество должно уменьшаться в сторону нуля. Если человек молодой, спортивный, много двигается, с нормальным давлением, иногда можно и согрешить, съесть побольше", – добавил Михаил Гинзбург.

Источник: радио Sputnik