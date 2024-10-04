"Противопоказаний нет". Гастроэнтеролог о ферментированных продуктах

/Вкусное утро/

Что такое ферментированные продукты и в чем их польза, рассказала гастроэнтеролог Ирина Бережная. Ферментированные продукты – это продукты, которые обработаны и частично расщеплены.

Человечество употребляло их на протяжении многих веков, а сегодня они рекомендованы во всех диетических коррекциях, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

"Это все то, что обрабатывается при определенных тепловых условиях размножением определенных бактерий, которые меняют вкус продукта, вырабатывая короткоцепочечные жирные кислоты. Таким образом ферментированные продукты легче перевариваются, обладают пониженной аллергенностью и улучшают микробиоту нашего кишечника. Еще Илья Ильич Мечников более 100 лет назад говорил, что определенные микробы влияют даже на наше психическое здоровье. Поэтому ферментированные продукты очень для нас полезны", – пояснила Ирина Бережная.

К таким продуктам относится, например, квашеная капуста, моченые яблоки, ферментированная рыба, хумус, творог, соевый соус, то есть все то, что прошло ферментационную обработку до начала пищеварения. Но не все ферментированные продукты считаются правильными и полезными, считает Ирина Бережная.

"То, что сделано на основе ферментации бактериями или грибами, является правильными ферментированными продуктами. Но если в эти продукты начинают добавлять, допустим, уксус для консервации либо какие-то другие химические вещества, то они уже такими функциональными и полезными не считаются", – добавила Ирина Бережная.

По ее мнению, противопоказаний к ферментированных продуктам нет, за исключением индивидуальной непереносимости.

"Кто-то не сильно хорошо переносит, например, квашеную капусту, у кого-то, допустим, есть аллергия на молочные продукты. Тогда их следует исключить из рациона, даже если это ферментированные продукты, так как эффект от них будет недостаточным", – предупредила Ирина Бережная.

Источник: радио Sputnik