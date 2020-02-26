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Администрация Президента РФ идет на очень большой риск, запуская конкурс «Лидеры России. Политика». Так считают аналитики в социальных сетях после заявления Сергея Кириенко о решении дать старт нового "социального лифта".

"Если критерий отбора профессиональных управленцев, то, что делалось в рамках конкурса «Лидеры России» ранее, можно как-то внятно сформулировать, ну мол понимает человек в бюджетировании, имеет установку лидера, умеет ставить подчиненным цели и задачи, создавать дорожную карту, проводить SWOT-анализ и вообще в идеале знает теорию и практику менеджмента ну и так далее…

То, кто такой профессиональный политик и каковы его критерии в стране где нет публичной политики, где нет культуры политических дебатов, где обвинение в коррупции, или в том, что «потрогал журналистку между ног» - не ставит крест на политической карьере депутата-мужчины, где львиная доля депутатов разных уровней привыкла избираться на «договорных округах» или купив место в списке - без реальной политической конкуренции… кто такой профессиональный политик при наших то вводных?

Единственное, что понятно, (учитывая, что конкурс должен закончиться уже в мае 2020 года) - нас все же ждут досрочные выборы в Государственную Думу, в новый созыв гарантированно войдут действующие депутаты: Валерий Гартунг, Ирина Яровая, Андрей Макаров, Михаил Дегтярев, Павел Крашенинников, Олег Смолин, Александр Хинштейн, Петр Толстой, Александр Жуков, Алексей Гордеев, а иначе им бы не доверили быть в конкурсе «Лидеры России. Политика» наставниками." (орфография и стилистика авторов сохранена)

Источник: Телеграм-канал