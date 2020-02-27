Зюганов оценил проведения голосования по Конституции в день рождения Ленина

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля никак не связано со 150-летнием со дня рождения Ленина, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

22 апреля 2020 года официально стало выходным днем. Дату "освободили" специально для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Такое решение приняли в Кремле. Почему выбрали именно эту дату, рассказал Геннадий Зюганов. "То, что власть выбрала эту дату, на мой взгляд, не случайно. Их устраивает среда, посередине недели. День выходной. И нам хорошо – мы будем разные торжества проводить", - рассказал политик.

КПРФ запланировала на этот день торжественные мероприятия, посвященные 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. "22 апреля - дата выдающаяся. Мы к ней готовимся. У нас пройдут всемирные торжества. В страну приедут 150 международных делегаций. К нам приедут гости от Новой Зеландии до Канады, от Бразилии до Японии. То, что власть решила проводить голосование в этот день – это их дело. Для нас праздник Ленинские дни – это одно из самых выдающихся событий", - рассказал лидер КПРФ.

Источник: МИА «Россия сегодня»