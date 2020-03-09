«Яблоко» оспорило в Верховном суде распоряжение Путина о голосовании по поправкам к Конституции

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Партия «Яблоко» оспорила в Верховном суде распоряжение президента Владимира Путина об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, поскольку глава государства превысил свои полномочия и нарушил несколько федеральных законов. Партия просит Верховный суд признать документ недействующим.

В распоряжении президента от 14.02.2020 № 32-рп «Об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» органам государственной власти и местного самоуправления предписывается подготовиться к голосованию 22 апреля. Кроме того, распоряжение определяет порядок участия в подготовке к голосованию избирательных комиссий, в том числе ЦИК.

При этом Конституция (ст. 84) четко определяет полномочия президента, связанные с голосованием – это назначение референдума и выборов в Госдуму. Полномочия главы государства по назначению и определению порядка всенародного голосования в Основном законе отсутствуют.

В «Яблоке» считают, что распоряжение Путина нарушает право граждан жить в правовом государстве. Нарушено и право партии «Яблоко» участвовать в выработке решений органов власти. Федеральный закон №33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции» предусматривает формы участия политических партий в этом процессе через своих представителей в законодательных собраниях регионов, которые рассматривают поправки после того, как за них проголосует Госдума и Совет Федерации. При этом никаких дополнительных процедур, в ходе которых политические партии не могут участвовать в выработке решения в виде всенародного голосования, закон не предусматривает.

Кроме того, распоряжение Путина нарушает закон «Об основных гарантиях избирательных прав…», который определяет полномочия и обязанности избирательных комиссий по организации выборов и референдумов. Никакого общероссийского голосования о поправках в Конституцию в этом законе нет.

В связи с этим «Яблоко» просит Верховный суд признать недействующим распоряжение президента «Об организации подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ».

Напомним, в начале февраля председатель «Яблока» направил президенту Владимиру Путину и руководителям обеих палат парламента заявление, в котором обосновал, почему внесенные поправки в Конституцию противоречат как самим нормам Основного закона, так и федеральному закону о порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции. Грубые нарушения процедуры впоследствии приведут к тому, что принятые изменения могут быть объявлены недействующими, а сформированные на их основе органы – нелегитимными, писал Николай Рыбаков.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»