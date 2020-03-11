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«Яблоко» выйдет на пикеты против пожизненного правления Путина в 47 регионах России

В четверг, 12 марта, члены партии «Яблоко» выйдут на пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию, внесенных Президентом.

Пикеты пройдут в день утверждения путинских поправок в Конституцию региональными парламентами. «Яблоко» выйдет на пикеты к зданиям законодательных собраний и областных дум в 47 регионов.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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