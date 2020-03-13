Глава муниципального образования Вадим Николаевич Войтановский, и депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская в единодушном порыве поддерживают президентские поправки в Конституцию РФ
Сегодня начал работу Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии РФ. Бесплатный телефон 8-800-200-00-20 принимает звонки ежедневно с 9:00 до 18:00.
В рамках общероссийского голосования, Муниципальным образованием Лиговка-Ямская запланировано проведение культурно-массовых мероприятий, концерты, конкурсы и многое полезного для жителей.
Муниципальное образование Лиговка-Ямская призывает жителей активно участвовать в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию России. Только так можно сделать Россию лучшей и сильной страной и направить бюджет государства на социальные нужды. Станьте агитаторами и пропагандистами и поддержите нас и нашего Президента России в деле построения социально-ориентированного и правового государства!
Жители должны гордятся, что живут, учатся и работают на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Источник: Пресс-служба Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы