Глава муниципального образования Вадим Николаевич Войтановский, и депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская в единодушном порыве поддерживают президентские поправки в Конституцию РФ

22 апреля 2020 года – общероссийское голосование по изменениям в Конституцию России. Этот день объявлен выходным. Руководители Муниципального образования и сотрудники Местной администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская сделают все возможное, что бы инициативы нашего Президента России Путина Владимира Владимировича были полностью реализованы.

В рамках общероссийского голосования, Муниципальным образованием Лиговка-Ямская запланировано проведение культурно-массовых мероприятий, концерты, конкурсы и многое полезного для жителей.

Сегодня начал работу Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии РФ. Бесплатный телефон 8-800-200-00-20 принимает звонки ежедневно с 9:00 до 18:00.

Муниципальное образование Лиговка-Ямская призывает жителей активно участвовать в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию России. Только так можно сделать Россию лучшей и сильной страной и направить бюджет государства на социальные нужды. Станьте агитаторами и пропагандистами и поддержите нас и нашего Президента России в деле построения социально-ориентированного и правового государства!

Жители должны гордятся, что живут, учатся и работают на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская.