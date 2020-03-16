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"Теоретически возможно". Перенос голосования по поправкам в Конституцию

Перенос всенародного голосования по поправкам в Конституцию теоретически возможен, как это будет на практике – неизвестно, прокомментировал в интервью радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, член рабочей группы по Конституции Богдан Безпалько.

Ранее СМИ со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщили о возможном переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Сообщается, что голосование могут перенести на 12 июня или 13 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает альтернативных дат голосования.

Конституционный суд России признал поправку в Конституцию соответствующей основному закону страны.

"Мне ничего неизвестно о переносе голосования, со мной, как с членом рабочей группы эти вопросы никто не обсуждал. В процессе обсуждения поправок такой вопрос не возникал. Скорее всего, это чье-то мнение и допущение. Теоретически такое возможно, как это будет на практике – неизвестно. У рабочей группы был перерыв до 15 марта, после мы пока еще не собирались, и непонятно, будет ли собираться. Поправки приняты, они уже прошли три чтения, и в принципе функции рабочей группы закончены", – сказал Богдан Безпалько.

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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