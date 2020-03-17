Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». На голосовании россиянам предстоит ответить на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». Владимир Путин не исключил переноса голосования при ухудшении ситуации с вирусом COVID-19.
Текст Указа гласит:
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» постановляю:
1. Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
2. Вынести на общероссийское голосование следующий вопрос:
«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Источник: прездент.рф
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