Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

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Президент подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». На голосовании россиянам предстоит ответить на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». Владимир Путин не исключил переноса голосования при ухудшении ситуации с вирусом COVID-19.

Текст Указа гласит:

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» постановляю:

1. Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

2. Вынести на общероссийское голосование следующий вопрос:

«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Источник: прездент.рф