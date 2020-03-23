Самые актуальные новости по выборам

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Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь из-за ситуации с коронавирусом. Новая дата пока не согласована, но о ней могут сообщить до 25 марта.

На открытии торгов цены на нефть снова обрушились. По данным Лондонской биржи ICE, снижение составило примерно 7-8%, но позже марки Brent и WTI укрепились.

На президентских выборах в Абхазии одержал победу лидер оппозиции Аслан Бжания. Он набрал 56,5% голосов после обработки всех бюллетеней. Экс-министр экономики Адгур Ардзинба набрал 35,42% голосов, бывший глава МВД Леонид Дзапшба — 2,22%.

Источник: https://novayagazeta.ru/news/2020/03/23/160015-chto-proizoshlo-za-noch-23-marta-korotko?utm_source=push