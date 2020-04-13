Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за март 2020 года

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Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в марте стали Алексей Шапошников (Москва), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Владимир Константинов (Республика Крым).

СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошниковсозвал внеочередное заседание думы, чтобы вынести на голосование проект постановления Московской городской думы об изменениях в Конституции. Депутаты Московской городской думы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ, соответствующее постановление они приняли большинством голосов на внеочередном заседании.

Мосгордума готова оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19, сообщил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников Также Алексей Шапошников сообщил, что меры по профилактике коронавируса усилены в здании Мосгордумы, проводится обработка помещений после заседаний и измеряется температура у посетителей и сотрудников на входе.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров на пленарном заседании, посвященном рассмотрению закона об изменениях Конституции, подчеркнул, что поправки содержат важнейшие, ключевые для развития России вопросы. Среди них, по словам Вячеслава Макарова, вопросы неделимости страны, упоминание бога в конституции, признание русского языка языком государствообразующего народа, защита традиционной семьи, социальная защита. Также СМИ сообщали, что фракция "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга предложила запретить продажу емкостей с бытовым газом несовершеннолетним. Вячеслав Макаров уверен, что это поможет справиться с детской токсикоманией.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины о возможности возобновления подачи воды в Крым. Власти Крыма намерены с 18 марта отправлять на карантин жителей республики, которые будут возвращаться с Украины, сообщил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Государственный совет Крыма разработал план по внесению изменений в региональное законодательство, которые потребуются после вступления в силу поправок в Конституцию России. Об этом журналистам сообщил председатель парламента Владимир Константинов.

Самые заметные перемещения в рейтинге у Хизри Шихсаидова (+32), Александра Блошкина (+31), Евгения Лебедева (+22) и Валерия Раенко (+22).

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов провел заседание, на котором депутаты поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ. Он отметил, что поправки касаются двух основных блоков - закрепления социальных гарантий граждан, а также изменения структуры и функционирования власти.

Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин на встрече губернатора Андрея Бочарова с депутатами предложил совместить назначенное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию с опросом населения о переводе времени с волгоградского на московское. По словам Александра Блошкина, за два года многие жители Волгоградской области, в том числе и те, кто раньше поддерживал переход во временную зону "МСК+1", переменили свое мнение и теперь выступают за возвращение к московскому времени.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев провел внеочередное заседание, на котором региональные депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию РФ. По словам Евгения Лебедева, предлагаемые изменения в Конституцию демонстрируют, что Россия состоялась как государство, которое может взять на себя социальные обязательства и гарантировать целостность страны.

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко провел внеочередную сессию, на которой депутаты одобрили закон о поправках в Конституцию, принятый Федеральным Собранием РФ.

Впервые включен в рейтинг председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, избранный на этот пост в марте. Также в рейтинг включен Владимир Невоструев, врио председателя Государственного Совета Удмуртской Республики после досрочной отставки Алексея Прасолова.

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Источник: Медиалогия