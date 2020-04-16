«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за март 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги.
Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
Период исследования: март 2020 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
+1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
1 655,6
|
2
|
-1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
684,4
|
3
|
+2
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская область
|
470,3
|
4
|
-1
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
437,4
|
5
|
+11
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская область
|
292,2
|
6
|
+1
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
229,1
|
7
|
-3
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
195,0
|
8
|
new
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская область
|
179,7
|
9
|
+10
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
146,7
|
10
|
+3
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская область
|
140,1
|
11
|
+4
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
132,8
|
12
|
-3
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
108,8
|
13
|
-2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
108,2
|
14
|
new
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
101,7
|
15
|
-7
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская область
|
101,3
|
16
|
new
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская область
|
100,9
|
17
|
-5
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
98,4
|
18
|
0
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
94,9
|
19
|
new
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
86,7
|
20
|
new
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская область
|
74,9
Вмарте 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечняи Андрей Воробьев (Московская область).
СМИ цитировали записи в блогах:
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 30 марта для всех жителей Москвы начнет действовать домашний режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что режим повышенной готовности в Москве в связи с распространением коронавируса признан обстоятельством непреодолимой силы. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter сообщил, что бывший руководитель городской избирательной комиссии Москвы Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что в республике запрещены массовые мероприятия, в частности свадьбы и банкеты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Также Рамзан Кадыров в Telegram посоветовал на фоне ситуации с коронавирусом не посещать массовые мероприятия и отказаться от зарубежных поездок, а мусульманам - молиться и следить за здоровьем. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram сообщил, что 8 марта общественный транспорт столицы и области будет для женщин бесплатным. Также Андрей Воробьев в Instagram сообщил, что власти Подмосковья из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ужесточили требования к проведению массовых мероприятий.
Также СМИ цитировали записи в блогах:
Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что в Ставрополе зафиксировано первое подозрение на коронавирус, пациент помещен на карантин.
Евгений Куйвашев в Instagram назвал решение местных жителей устроить салют по случаю 67-летия со дня смерти Иосифа Сталина "смелым".
Сергей Аксенов в Facebook ообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) переносится с апреля на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Александр Беглов в ВКонтакте поблагодарил музыкантов группы IOWA за выступление в рамках акции "Петербург своих не бросает!" рядом со зданием общежития университета СЗГМУ им. Мечникова, в котором находятся студенты на карантине.
Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что в Псковской области первые тесты на коронавирус показали положительные результаты у вернувшейся из Испании семьи.
Радий Хабиров в Instagram сообщил о первых трех зараженных коронавирусом в Башкортостане: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что один из двух пациентов в Кузбассе, зараженных коронавирусной инфекцией, выздоровел, его выписали из больницы.
Глеб Никитин в Instagram сообщил, что в Нижнем Новгороде выявлен третий случай заражения коронавирусом, заболевший – студент ВШЭ, гражданин Ирака.
Артур Парфенчиков в Instagram опубликовал постановление, согласно которому жителям Карелии запрещено посещать религиозные учреждения из-за ситуации с коронавирусом.
Алексей Текслер в Instagram сообщил, что в Челябинской области подтвердился первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, заболевший вернулся из Испании.
Айсен Николаев в Twitter заявил о запрете усыплять собак, которые находятся в пункте передержки животных города Якутска.
Александр Дрозденко в Instagram подтвердил, что в Ленинградской области введен режим свободного посещения образовательных учреждений.
Владислав Шапша в ВКонтакте сообщил, что медицинский работник, который контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией, вероятно, заразился сам.
Иван Белозерцев в Instagram сообщил, что источник заражения заболевшей коронавирусом жительницы Пензы, которая в этом году не выезжала за пределы страны, пока не установлен.
Рустам Минниханов в Instagram опубликовал традиционное фото из своего кабинета, но с котом Виктором, которого из-за лишнего веса не хотели пускать на борт самолета "Аэрофлот".
Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что с 31 марта в Краснодарском крае будет введен режим карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса.
Игорь Кобзев в Instagram заявил о решение повысить зарплаты медперсоналу, занятому лечением больных с коронавирусной инфекцией.
Источник: Медиалогия
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