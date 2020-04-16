«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за март 2020 года

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В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги.

Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: март 2020 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион ИЦ 1 +1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 1 655,6 2 -1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 684,4 3 +2 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская область 470,3 4 -1 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 437,4 5 +11 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская область 292,2 6 +1 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 229,1 7 -3 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 195,0 8 new ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская область 179,7 9 +10 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 146,7 10 +3 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская область 140,1 11 +4 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 132,8 12 -3 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 108,8 13 -2 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 108,2 14 new НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 101,7 15 -7 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская область 101,3 16 new ШАПША Владислав Валерьевич Калужская область 100,9 17 -5 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 98,4 18 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 94,9 19 new КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 86,7 20 new КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская область 74,9

Вмарте 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечняи Андрей Воробьев (Московская область).

СМИ цитировали записи в блогах:

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 30 марта для всех жителей Москвы начнет действовать домашний режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что режим повышенной готовности в Москве в связи с распространением коронавируса признан обстоятельством непреодолимой силы. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter сообщил, что бывший руководитель городской избирательной комиссии Москвы Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что в республике запрещены массовые мероприятия, в частности свадьбы и банкеты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Также Рамзан Кадыров в Telegram посоветовал на фоне ситуации с коронавирусом не посещать массовые мероприятия и отказаться от зарубежных поездок, а мусульманам - молиться и следить за здоровьем. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram сообщил, что 8 марта общественный транспорт столицы и области будет для женщин бесплатным. Также Андрей Воробьев в Instagram сообщил, что власти Подмосковья из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ужесточили требования к проведению массовых мероприятий.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что в Ставрополе зафиксировано первое подозрение на коронавирус, пациент помещен на карантин.

Евгений Куйвашев в Instagram назвал решение местных жителей устроить салют по случаю 67-летия со дня смерти Иосифа Сталина "смелым".

Сергей Аксенов в Facebook ообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) переносится с апреля на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Александр Беглов в ВКонтакте поблагодарил музыкантов группы IOWA за выступление в рамках акции "Петербург своих не бросает!" рядом со зданием общежития университета СЗГМУ им. Мечникова, в котором находятся студенты на карантине.

Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что в Псковской области первые тесты на коронавирус показали положительные результаты у вернувшейся из Испании семьи.

Радий Хабиров в Instagram сообщил о первых трех зараженных коронавирусом в Башкортостане: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.

Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что один из двух пациентов в Кузбассе, зараженных коронавирусной инфекцией, выздоровел, его выписали из больницы.

Глеб Никитин в Instagram сообщил, что в Нижнем Новгороде выявлен третий случай заражения коронавирусом, заболевший – студент ВШЭ, гражданин Ирака.

Артур Парфенчиков в Instagram опубликовал постановление, согласно которому жителям Карелии запрещено посещать религиозные учреждения из-за ситуации с коронавирусом.

Алексей Текслер в Instagram сообщил, что в Челябинской области подтвердился первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, заболевший вернулся из Испании.

Айсен Николаев в Twitter заявил о запрете усыплять собак, которые находятся в пункте передержки животных города Якутска.

Александр Дрозденко в Instagram подтвердил, что в Ленинградской области введен режим свободного посещения образовательных учреждений.

Владислав Шапша в ВКонтакте сообщил, что медицинский работник, который контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией, вероятно, заразился сам.

Иван Белозерцев в Instagram сообщил, что источник заражения заболевшей коронавирусом жительницы Пензы, которая в этом году не выезжала за пределы страны, пока не установлен.

Рустам Минниханов в Instagram опубликовал традиционное фото из своего кабинета, но с котом Виктором, которого из-за лишнего веса не хотели пускать на борт самолета "Аэрофлот".

Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что с 31 марта в Краснодарском крае будет введен режим карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса.

Игорь Кобзев в Instagram заявил о решение повысить зарплаты медперсоналу, занятому лечением больных с коронавирусной инфекцией.

Источник: Медиалогия