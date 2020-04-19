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Мы делаем то, что может делать каждый.

Сегодня многие новороссийцы стали участниками благотворительной акции "Мы делаем то, что может делать каждый".

На улицах города появились 6 импровизированных пунктов выдачи ... пекинской капусты 9 тонн!!! Получить витаминный продукт смог каждый желащий совершенно бесплатно. Это уже не первый шаг акции, организованной Попечительским советом Новороссийского комплексного центра социального обслуживания населения, но такой охват благополучателей - впервые! Сегодняшний витаминный марафон состоялся благодаря поддержке Межрегиональной благотворительной организации "Инициатива" и личному участию депутатов городской Думы г.Новороссийск, членов фракции ВПП "Единая Россия": И.Г.Канакиди, В.А.Козырева, А.В.Кравченко  и В.А. Мхитаряна, которые личным примером показали: мы делам то, что может делать каждый!!!

Источник: Муниципальная новостная лента

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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