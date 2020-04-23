С заботой о братьях меньших

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Депутат Георгий Середин помогает домашнему приюту.

Пенсионерка Наталья Масьярова в одиночку ухаживает за семью собаками и семнадцатью кошками, доставшимися ей после смерти дочери.

Приют находится в частном доме на ул. Степной. Георгий Середин, депутат новороссийской городской думы по 25-му округу, регулярно оказывает помощь владелице кормом для животных, транспортными услугами.

- Наталье Геннадьевне очень не просто. Она содержит всех питомцев на свою пенсию: покупает корм, лечит, обрабатывает от паразитов, стерилизует. Сами понимаете, на всё это требуются приличные средства, так что любой помощи женщина всегда рада – рассказал Георгий Викторович.