Депутат из Новороссийска помогает парку живой природы «ДоДо»

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Георгий Середин перечислил деньги на счет частного зоопарка, а на майских праздниках собирается отвезти животным мясо, фрукты и овощи.

Под Новороссийском есть парк живой природы «ДоДо». Это частный зоопарк, который не получает никаких дотаций от государства и существует лишь на средства, полученные от продажи входных билетов.

Обычно весной в парк начинали приезжать люди, и у руководства появлялись средства на закупку корма, оплату коммунальных платежей, налогов и зарплату сотрудникам. Но эта весна особенная. Посетителей нет. И когда будут – неизвестно. А животные хотят кушать каждый день, поэтому им требуется помощь неравнодушных людей.

- Я перевел на счет зоопарка определенную сумму. 1 мая моя команда с соблюдением всех мер безопасности и не нарушая режима «беспропускного окна» повезет в «ДоДо» овощи, мясо, фрукты. Если вы хотите помочь продуктами, но сами не имеете возможности их отвезти, позвоните по тел. 8-988-770-25-25 , мы приедем, заберем и доставим зверям от вас вкусные презенты – рассказал Георгий Середин.

Всю информацию о парке «ДоДо» вы можете узнать по телефону: 8-918-453-68-29 .