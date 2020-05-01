Депутат гордумы Новороссийска Георгий Середин отчитался о проделанной в апреле работе.

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Несмотря на режим самоизоляции в 25-ом округе помогают людям, ремонтируют дороги, красят ограждения.

Весь апрель приемная Георгия Середина работала в телефонном режиме.

По ряду вопросов были подготовлены депутатские запросы в разные структурные подразделения администрации Новороссийска.

Совместно с администрацией Приморского района были выполнены работы по бетонированию нескольких участков дороги в районе домов #169, 220 по ул. Видова и переулка Спортивного, а также покрашены бордюры и силовые ограждения.

Также в апреле Георгием Серединым были собраны и развезены продуктовые наборы ветеранам ВОВ и одиноким старикам, проживающим в округе. Кроме этого, депутат принял участие в благотворительной акции, организованной фондом " Мир без границ".

Георгий Середин очень часто выступает в роли спонсора и мецената. Граффити на стене дома №79 по пр. Ленина выполнена за его счет в рамках акции "Стена Победы". Теперь на фасаде красуется "Знамя Победы".

Домашнему приюту "Теремок" на деньги Георгия Викторовича приобретен мешок кошачьего корма, а парку «ДоДо» перечислены средства на расчетный счет.