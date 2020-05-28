Предвыборные вести

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Иркутская область:

Здесь продолжают "веселиться" коммунисты.

Во-первых, появилась информация о том, что в выборах губернатора может принять участие коммунист и бывший губернатор Сергей Ерощенко.

Во-вторых, активно обсуждается интервью первого секретаря Ангарского горкома КПРФ и депутата ЗС Иркутской области Алексея Бренюка, из которого понятно, какой серьёзный раскол наблюдается в региональном отделении партии.

Левченко на сегодня уже не воспринимается в иркутском отделении КПРФ как однозначный лидер. Чувствуется усталость от него со стороны представителей компартии и их стремление видеть новую политическую фигуру на посту обкома КПРФ. В партии есть готовность рассматривать иные кандидатуры на должность главы региона. В их числе депутаты Михаил Щапов, Ольга Носенко и даже мобилизованный в свое время из Бурятии иркутский сенатор Вячеслав Мархаев.

Смоленская область:

Голосование на выборах губернатора Смоленской области из-за пандемии коронавирусной инфекции может пройти вне избирательных участков, соответствующие поправки в региональное законодательство в окончательном чтении в четверг приняла Смоленская областная Дума. Провести голосование в случае необходимости можно будет на придомовых территориях, спортплощадках, стадионах, сообщила на заседании председатель облизбиркома Олеся Жукова.

Областной закон также дополнен положениями о проведении голосования по почте и в электронном виде. "Регионы, которые изъявляют желание применять такой порядок электронного голосования, самостоятельно создают инфраструктуру и площадку для проведения такого голосования. В Смоленской области инфраструктура не разработана, и разрабатывать ее в планах на предстоящий единый день голосования [задача] не стоит", - отметила Жукова.

Кроме того, обсуждаются возможные кандидатуры в главы региона от КПРФ: Андрей Шапошников, Андрей Митрофаненков и Олег Копыл – все трое депутаты Смоленской облдумы. По их мнению, коммунисты в регионе действуют с прицелом на выборы в Госдуму в 2021 году, и в рамках избирательной кампании текущего года для них актуален лозунг «главное не победа, а участие».

Брянская область:

В Брянской области оппонентами Богомаз могут стать Борис Пайкин, депутат Госдумы от ЛДПР, Андрей Архицкий, первый секретарь брянского обкома КПРФ, Сергей Крылов, депутат брянской областной думы, КПРФ.

Им даже предлагают объединиться и создать "триумвират".

Пермский край:

Законодательное собрание Пермского края на внеочередном заседании поддержало инициативы региональной избирательной комиссии о внесении изменений в краевое законодательство о выборах в двух чтениях. Основные изменения касаются организации сбора подписей через портал «Госуслуги». Теперь кандидаты на пост губернатора Пермского края смогут собрать в свою поддержку до 25% подписей избирателей в электронном виде.

Архангельская область:

КПРФ может отказаться от участия в выборах главы Архангельской области в обмен на выдвижение представителя партии в Совфед. В качестве сенатора от врио губернатора Александра Цыбульского рассматривается один из спонсоров КПРФ.

Челябинская область:

Не только губернаторские выборы пройдут в регионах 13 сентября.

Депутаты законодательного собрания Челябинской области разрешили собирать подписи за выдвижение кандидатов в региональный парламент с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Соответствующие изменения в закон «О выборах депутатов законодательного собрания Челябинской области» были утверждены на заседании сегодня сразу в трех чтениях.