Мэр Бодайбо предупредил Кобзева о протестах в случае «безальтернативных» выборов иркутского губернатора

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Мэр Бодайбинского района Иркутской области Евгений Юмашев рассказал о требованиях по сбору подписей для прохождения муниципального фильтра врио главы региона Игоря Кобзева и о запрете на поддержку кандидата от КПРФ, обвинив правительство в угрозах.

Он уверен, что губернатор должен быть избран в конкурентной борьбе и предупреждает о выступлениях против «антинародной политики». Перепечатываем обращение Евгения Юмашева, опубликованное им в соцсетях. Политик требует конкурентных выборов и предупреждает врио главы региона Игоря Кобзева об опасности безальтернативных выборов. Он заявил, что в этом случае в регионе могут начаться выступления против «антинародной политики».

У нас в регионе сложилась такая политическая практика, что все губернаторы старались выстроить с мэрами и главами муниципальных образований деловые отношения и нормальный рабочий диалог. Конечно, бывали случаи, когда губернатор пытался «ломать через колено» мэров, и разговаривать с позиции: «мои приказы обжалованию не подлежат». Разочарование для таких губернаторов приходило быстро и 2015 год стал очередным уроком.

Новая команда приезжего врио, пытается перенять у своих неудачливых предшественников такую же модель отношений с мэрами и главами муниципалитетов. Интересно, Игорь Иванович Кобзев знает об этом? Или сам руководит этим процессом? Сейчас регулярно приглашают мэров на беседы в Правительство. Вопрос один — сбор подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра ВРИО. От мэров и глав требуют подписи депутатов за Кобзева, Справедливую Россию, ЛДПР, и будет ещё технический кандидат. В отношении КПРФ и самостоятельных кандидатов ставят полный запрет!!! Подписи требуют ультимативно, что не всем мэрам нравится.

Как это называется??? Я не уверен, что врио губернатора Кобзев понимает, что немалая часть мэров обязаны своими победами не «партии власти» и приказам из «Серого дома», а своей честной работе и своим избирателям. Я так же затрудняюсь сказать: отдает ли себе Игорь Иванович отчет в том, что угрозы применить некие санкции в отношении тех муниципалитетов, чьи главы откажутся принять этот ультиматум — занятие бесполезное и крайне рискованное для его же репутации.

На все угрозы и на любую попытку принудить нас — мэров к ущемлению прав наших граждан, на все требования сделать выборы губернатора безальтернативными, если только возникнет попытка накинуть «экономическую удавку» на наши территории из-за отказа к применению административного ресурса, мы открыто выступим против антинародной политики.

Игорь Иванович, подумайте, ведь лучше честно победить в конкурентной борьбе сейчас, чем потом пожинать плоды своей слабой электоральная и политической позиции. У вас не будет ни уважения, ни авторитета. Мы все уже порядком устали от «губернаторской чехарды». Нам нужен авторитетный, работоспособный, трезво мыслящий, адекватный и уважающий Иркутскую область человек. Не нужно повторять чужих ошибок и поверьте, только так можно сработаться.

Я всегда был честен со своими избирателями и коллегами, открыто выражал свою позицию, и поэтому хочу заявить, что не намерен участвовать в фальшивых выборах без выбора. И я не хочу играть в поддавки. В Иркутской области сложилась своя политическая культура! Да, пусть и не без изъянов, но точно по-сибирски свободолюбивая. И эта наша культура никогда не примет иезуитских правил.

Источник: https://tayga.info/155616