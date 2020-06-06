Кризис и досрочные выборы в ГД

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Досрочные выборы в ГД рассматриваются сейчас преимущественно утилитарно, с точки зрения угадывания - когда и почему властям выгоднее их провести.

Предполагая, что эти выборы будут проходить по подобию предыдущих или должны быть как можно ближе с предыдущим. Что же, не только генералы готовятся в прошедшей войне.

Выборы в ГД периода стабилизации и периода кризиса – совершенно разные по определению. Разные у них не только характер, но и функции. Во время стабильности властям было важно подтвердить и удержать эту стабильность. Во время кризиса попытка «изобразить» стабильность на фоне этого кризиса лишь обострит последний, выведя на новый, куда менее управляемый уровень.

Главная текущая проблема – идентификация самого социального кризиса. Хотя по всем косвенным признакам он есть, действующие «детекторы» настолько атрофировались и дают настолько смазанную картину, что требуется «разведка боем», которая все расставит по своим местам.

Голосование по поправкам к Конституции ранее рассматривалось как средство мобилизации масс на поддержку власти, как присяга страны на верность Президенту и средство усиления государства в преддверии мирового кризиса, но - не успели. Теперь это стресс-тест для всей системы политического управления в государстве, глобальный замер реальных настроений в обществе, по итогам которого и будет приниматься решение.

Пока в АП преобладает видение инерционного сценария проведения выборов ГД. И, соответственно, досрочные выборы по консервативному, упреждающему реальный кризис формату, сохраняются в повестке дня. Но это не более как инерция видения, рождаемая чрезмерной бюрократизацией управленческого аппарата. 1 июля этот сценарий в любом случае исчезнет с горизонта ввиду кризисного зияния, которое неизбежно откроется для всеобщего и не очень – обозрения по итогам голосования. Какой именно сценарий придет на смену текущему будет зависеть от обнаружившейся глубины кризиса.

Как только недвусмысленно определится сама кризисная ситуация, стремление ускорить выборы сменится трендом на откладывание, на попытку пересидеть самую острую стадию кризиса. Однако, если итоги голосования выявят не просто кризисные явления, но полномасштабный социально-политический кризис в стране, чреватый коллапсом, станет очевидно, что на этом фоне ставка на консервативные выборы, на «сужение берегов» возможностей и выбора, вплоть до запора в плотину, совершенно устарела и лишь ускорит движение социальной реки с риском прорвать все эти плотины.

Выборы в ГД в этой ситуации превратятся из средства «запора кризиса» в вариант «выхода из кризиса», канализации протеста в более-менее конструктивное русло. Досрочность таких выборов снова выйдет на поверхность, но совсем по иному сценарию, с другим набором игроков. Которые уже приготовлены, но придерживаются на запасных путях.