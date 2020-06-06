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Существует в верхах версия, что глава ЦИК Элла Памфилова до конца лета будет назначена на почетную посольскую должность - сменит главу дипломатической миссии РФ в Ватикане Александра Авдеева, который по возрасту (в сентябре ему исполнится 74 года) и состоянию здоровья покидает дипломатическую службу.

Якобы согласованным кандидатом на место председателя Центральной избирательной комиссии является глава комитета СФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрей Клишас.

Этому активно способствует глава СФ Валентина Матвиенко, поскольку в сентябре в Совете Федерации состоятся выборы первого зампреда, на должности которого она явно и категорически не хочет видеть резко набравшего аппаратный вес Клишаса. Хотя, как его нынешний и возможный будущий статус будут коррелировать с наличием у него ПМЖ Швейцарии - пока непонятно.

Итак, на сегодняшний день на место главы ЦИК РФ в качестве потенциальных кандидатов имеем - советника и протеже спикера Госдумы Вячеслава Володина - экс-депутата ГД Владимира Плигина, помощника Президента – начальника Государственно-правового управления Президента Ларису Брычеву и члена СФ Андрея Клишаса. Делайте ставки, господа...