ЕДГ-2020: Подкуп избирателей и «черный» пиар на выборах...(с продолжением)

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Рассмотрим итоги выборов на примере Орла. Как и в Новороссийске, Анапе, Краснодаре 13 сентября 2020 состоялись выборы в Орловский городской Совет народных депутатов.

Орловский городской Совет народных депутатов является муниципальным представительным органом города Орла и состоит из 38 депутатов.

При этом, 10 депутатов горсовета избираются по пропорциональной системе (т.н. «партийным спискам»), 28 — по мажоритарной («одномандатники»).

Выборы депутатов Орловского городского Совета шестого созыва были назначены решением Орловского городского Совета народных депутатов № 68/1118-ГС от 23 июня на 13 сентября 2020 года.

Комиссией, организующей выборы, являлась муниципальная избирательная комиссия Орла (далее — МИК). Обязанности окружных избирательных комиссий были возложены на четыре территориальных избирательных комиссии — ТИК Советского, Заводского, Железнодорожного и Северного района. Следует отметить, что в Орловской области территориальные избирательные комиссии жёстко встроены в вертикаль: председатели всех ТИКов являются государственными служащими, работающими на ведущей должности государственной гражданской службы «консультант управления по вопросам организации избирательного процесса Избирательной комиссии Орловской области» и находятся в подчинении (служебной зависимости) у председателя облизбиркома.

Участковые избирательные комиссии иной раз формируются по семейному принципу. Так, к примеру, в состав УИК № 135, возглавляемой заместителем начальника отдела администрации Советского района Орла, входят: её муж, комендант администрации Советского района Андрей Ткаченко, дочери Екатерина Ткаченко, Мария Трухина и зять — Владислав Трухин. Естественно, «семейные избиркомы» ещё более управляемы. И если, к примеру, в сельской глубинке подобное явление может быть объяснимо отсутствием людей, которых можно назначить, то в городе это вызывает немало вопросов.

Избирательные комиссии не только практически не реагировали на жалобы, но и скрывали их. Так, 1 августа с сайта муниципальной избирательной комиссии Орла исчезла информация о жалобах, поданных в ходе кампании. При этом еще в пятницу, 31 июля, информация имелась, правда неполная, по состоянию на 24 июля. На сайтах территориальных комиссий города, исполняющих функции окружных избиркомов, информация о поступивших жалобах также отсутствует.

По имеющейся неофициальной информации, в избирательную комиссию города Орла, нижестоящие избирательные комиссии в ходе избирательной кампании поступило около двухсот жалоб, большая часть которых избиркомами даже не была рассмотрена. Зафиксированы случаи, когда ТИКи и МИК вообще не рассматривают в установленном законом порядке поступившие к ним жалобы.

По состоянию на 1 июля 2020 года численность избирателей в Орле составляла 251 445 человек, по официальным данным МИК Орла, на день голосования численность избирателей по единому округу составила 252 709 человек. Следует отметить, что выборы проводились по новой системе: традиционное досрочное голосование проходило со 2 по 10 сентября. 11 и 12 сентября досрочное голосование проходило в новом режиме непосредственно на избирательных участках, кроме того в эти дни проводилось голосование на придомовых территориях, получившее в народе название «лавочное». При этом, несмотря на принятые усилия, в выборах приняло участие 71 529 избирателей, т.е. 28,3% от общего числа, в том числе досрочно 39 739 или 55,6 % от числа принявших участие в голосовании. Для сравнения: 13.09.2015 г. в выборах депутатов горсовета предыдущего состава приняло участие 87 861 человек или 33,2% от общего числа избирателей, в том числе досрочно 11 316 или 12,88% от числа проголосовавших.

Есть основания предполагать, что одной из основных причин снижения явки стало то, что в последнее десятилетие в ходе муниципальных и региональных избирательных кампаний резко вырос уровень использования административного ресурса, т. н. «грязных избирательных технологий» и «чёрного пиара» при почти полном бездействии, а иногда и при поддержке, органов власти и местного самоуправления, избирательных комиссий, правоохранительных органов (полиции, прокуратуры, судов).

Город Орел является административным центром Орловской области, расположен в 368 км к юго-западу от Москвы, на Среднерусской возвышенности в европейской части России, по обеим сторонам реки Оки и её притока Орлика. Орёл и Орловская область входят в состав Центрального федерального округа, а также Центрального экономического района. Население города (по данным на 2020 г.) — 308 838 человек.

Одной из важнейших особенностей региона, является то, что губернатор Орловской области Андрей Клычков является членом КПРФ. Предыдущим губернатором был Вадим Потомский, также член КПРФ. При этом, de facto, принадлежность губернаторов к Коммунистической партии не только не сказывается на усилении формального статуса регионального отделения КПРФ, но и привело к фактическим репутационным потерям коммунистов.

И Потомский, и Клычков шли на выборы при официальной поддержке «Единой России». Более того, Вадим Потомский, в ходе прошедшей 22 августа 2014 года встречи с ветеранами КПСС, заявил: «Две мощных партии страны — «Единая Россия» и КПРФ — на Орловщине объединились и это принесет свой результат». На ключевые посты в администрации Орловской области назначались, как правило, представители «Единой России». На дату проведения выборов КПРФ в правительстве Орловской области имела лишь одно место, самого губернатора, первым заместителем губернатора и председателем правительства Орловской области является первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Вадим Соколов, ранее обвинявшийся коммунистами в организации провокаций против КПРФ в ходе большинства предыдущих избирательных кампаний.

Следует отметить, что до 2014 года Орловская региональная организация КПРФ была одной из самых влиятельных в регионе политических структур, которую на выборах поддерживали сторонники не только левых убеждений, но и либералы, консерваторы-государственники и т.д. Однако после того, как стало очевидным, что член КПРФ Вадим Потомский активно реализовывает ту же политику, которую в других регионах продвигает «Единая Россия», поддержка КПРФ в регионе значительно упала. После «назначения» губернатором Андрея Клычкова эта тенденция усилилась, что, в частности, подтверждают и результаты выборов. Так в ходе выборов, состоявшихся в 2011 году, орловские коммунисты получили в городском Совете 18 мест из 38. Зато спустя четыре года, в 2015, КПРФ получила лишь четыре мандата, да и то один — в результате фальсификации итогов голосования — факт внесения в ГАС «Выборы» не соответствующих действительности результатов был установлен решением Заводского районного суда города Орла, итоги выборов по округу были отменены.

В 2014 году по инициативе губернатора-коммуниста Вадима Потомского в Орловской области были ликвидированы выборы глав муниципалитетов и даже депутатов районных советов. Следует отметить, что подобная система вводилась по инициативе «Единой России» во всей стране. Однако, если в других регионах депутаты от КПРФ голосовали против, компартия проводила протестные акции, в Орловской области законопроект был внесён членом ЦК КПРФ и поддержан депутатами-коммунистами.

Продолжение следует...

Источник: https://www.golosinfo.org/articles/144813?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=edg2020-podkup-izbirateley-i-chernyy