Новости Телеграм-каналов

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В АП собираются свернуть шею собственному партийному проекту – «Новым людям».

Лидеру партии Алексею Нечаеву уже скомандовали выгнать с корабля всех технологов во главе с Сергеем Малаховым и Алексеем Чадаевым и прислали собственного со Старой площади.

Теперь «Новым людям» предлагают не высовываться из-под электоральной лавки и ориентироваться исключительно на молодежь, которая на выборы не очень то и ходит.

Обеспокоенность Старой площади понятна. Осенью партия, не имея ничего кроме денег и названия, попала в заксобрания всех четырех регионов, где её допустили до выборов. Название настолько точно ударило в запрос избирателей, что вызвало панику в некоторых региональных администрациях. В какой-то момент рейтинг «Новый людей» на отдельных территориях приближался к 10%.

Как с таким «спойлером» «Единой России» идти на выборы в 2021 году? Сейчас «Новых людей» решили по-тихому слить, чтобы единороссы не встретили не то, что барьеров, а даже кочек на дороге к конституционному большинству.