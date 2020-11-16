Томск в канун выборов-2021

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Арест мэра Томска Ивана Кляйна – скорая ответочка Кремля за недавний провал партии "ЕР" на выборах в гордуму, где "ЕР" не набрала и 25%, а победило «умное голосование» Навального, и даже два представителя его штаба.

Томские традиции – после провала ЕР в 2005 году мэр Томска Александр Макаров попал в разработку и сел; потом выиграл суд в ЕСПЧ, выпущен и снова посажен на 12 лет, а следующие выборы в гордуму 2010 года пришлось приезжать вытягивать Михаилу Бабичу. Но после отбытия последнего в «Сибирских Афинах» все вернулось на круги своя.

После провала ЕР на выборах в ГД 2011 года (37%), ушел в отставку правивший тут 20 лет губернатор Виктор Кресс, а мэр Томска Николай Николайчук, по традиции, был осужден.

«Жесткость» задержания Кляйна вынужден был комментировать Дмитрий Песков, хотя группу ФСБ специально возглавила субтильная «девушка с косой», дабы не напоминать болезненный «фургаловский» арест с подгибанием головы действующего губернатора. Но наручники на руках действующего мэра – все равно вызывают вопросы.

Выбор между эффектностью и корректностью, выбор стиля и уровня баланс - это еще и выбор приоритетов, прерогатива исключительно верховной власти. Баланс пока сохраняется в пользу силовиков.

Что дальше? Сигнал в другие регионы послан. В самом регионе местные упорные элиты будут ломать, прямые выборы мэра отменять. Виктору Крессу – собирать вещички в Совфеде, но в регион лучше уже не возвращаться. И Сергею Жвачкину – приготовиться, до конца года не досидит. Газпромовская крыша течет, выборы в Госдуму на носу, а тут – такое…

Томские традиции «центризма» больше не актуальны. Всем придется выбирать сторону. Еще один критический регион приготовлен для грядущих судьбоносных выборов 2021 года.

Источник: Телеграм