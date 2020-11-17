Проходной барьер на выборах в Госдуму предложили снизить до 3%

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил снизить процентный барьер на выборах в Госдуму. Копия письма на имя главы ЦИК России Эллы Памфиловой есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что сегодняшний барьер в 5% фактически снижает репрезентативность парламента, когда партия, набравшая 6% голосов избирателей, получает порядка 15—16 мест по федеральным спискам, а партия, за которую проголосовали 3%, не получает ни одного места.

Увеличить шанс на повышение репрезентативности парламента и активности избирателей на выборах, в первую очередь за счёт сторонников малых партий, можно было бы с помощью снижения процентного барьера, считает политолог.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность снижения барьера, необходимого для прохождения партии по федеральным спискам в Государственную думу, до 3% голосов избирателей», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что на выборах в Госдуму в 2021 году планируется использовать электронное дистанционное голосование.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/802673-prohodnoi-barer-vybory-gosduma