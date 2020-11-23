Страна неизвестных отцов...

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Пятая заключительная часть обзора партийных лидеров: сегодня освежим воспоминания о главах партийной четверки.

ЛДПР

Лидер: Жириновский Владимир Вольфович

Один из старейших депутатов Госдумы (74 года), руководитель фракции ЛДПР, член Государственного совета. С 1990 года - председатель ЛДПР ( в те годы ЛДПСС). С 1993 года депутат ГД.

Жириновский является шестикратным кандидатом в президенты, был кандидатом от ЛДПР на должность Президента РСФСР в 1991 году и на должность президента РФ на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов. На последних выборах набрал 5.65 %.

В сведениях о доходах за 2019 год задекларировал 22.45 млн рублей. В имуществе: 1 объект недвижимости, 1 легковой автомобиль.

За 2018 год задекларировал значительно меньший доход – 6.7 млн. рублей. При этом в имуществе было указано 16 объектов недвижимости.

КПРФ

Лидер: Зюганов Геннадий Андреевич

Статус Зюганова схож со статусом Жириновского, отличается только название партий. Один из старейших депутатов Госдумы (76 лет), руководитель фракции КПРФ, член Государственного совета.

Карьеру в рядах партдеятелей начал еще в 70-х годах. В 1993 был избран председателем КПРФ. С 1994 года бессменно возглавляет фракцию КПРФ в ГД.

Зюганов баллотировался на пост президента лишь 4 раза, при этом каждый раз он занимал второе место. В 2012 год он набрал 17,18%.

В сведениях о доходах за 2019 год Зюганов задекларировал 7.9 млн. рублей.

В имуществе: 2 объекта недвижимости, 1 легковой автомобиль.

Единая Россия

Лидер: Медведев Дмитрий Анатольевич

Заместитель председателя Совет Безопасности РФ с 16 января 2020 года. Возглавляет партию с 26 мая 2012 года. Экс-премьер России, экс-президент.

Карьерный путь Медведева также широко известен. В 90-х работал в мэрии Санкт-Петербурга, потом в правительстве и АП.

Перед тем как избраться президентом в 2008 году с 2005г. был первым замом Председателя правительства. После президентского одного срока вернулся в правительство, но уже на должность Председателя, на которой пробыл 8 лет.

Был кандидатом на выборах президента РФ в 2008 году, на которых победил, набрав 70,28 %.

В сведениях о доходах за 2019 год задекларировал: 11 млн. рублей, в имуществе: 2 объекта недвижимости, 2 легковых автомобиля

Справедливая Россия

Лидер: Миронов Сергей Михайлович

Глава фракции эсеров в ГД, член Государственного совета. Президент Федерации спортивного туризма России.

В 1994 году был избран депутатом ЗакС Санкт-Петербурга I созыва от блока «Весь Петербург». В 1998 году окончил с отличием юридический факультет СПбГУ (тот самый). В том же году был избран во II созыв. В 2000 году был замруководителя избирательного штаба Путина по Санкт-Петербургу на президентских выборах.

После реформы Совета Федерации в 2001 году был избран его членом. Также в 2001 г. избран председателем Совета Федерации. Был в этом статусе до 2011г. В 2006 г. участвовал в создании политического объединения «Справедливая Россия».

Стал депутатом ГД 5 созыва в 2011 г., заняв место депутата Вторыгиной. В том же году избрался в 6-й созыв. В ходе выборов президента-2018 отказался выдвигать свою кандидатуру и был членом инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Путина.

Выставлял свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2004 и 2012 годах, оба раза занял последнее место. В 2012 г. получил 3,85%.

В сведениях о доходах за 2019 год задекларировал 4.2 млн. рублей. Из имущества указал автоприцеп.

Источник: @Смутное время