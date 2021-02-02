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Вячеслав Володин провел брифинг

Смешанная система выборов депутатов Госдумы, согласно которой 50 процентов парламентариев избираются по одномандатным округам, а 50 процентов — по партийным спискам, показала свою эффективность.

Об этом председатель Госдумы России Вячеслав Володин сказал журналистам в ходе брифинга 1 февраля.

«Смешанная система: 50 на 50 показала свою эффективность, — отметил спикер. — С одной стороны, есть партийный каркас, который даёт возможность реализовывать партийные проекты, а с другой стороны — 50 процентов «одномандатников». Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами».  При этом «если речь пойдёт о выборах», то самому Вячеслав Володину хотелось бы избираться в округе, рассказал он. «В этом случае ты лучше чувствуешь ситуацию, проблемы людей, это прямые коммуникации», — пояснил политик.

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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