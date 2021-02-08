Организаторов выборов в Сириусе Центризбирком собрал со всей страны
Центризбирком сформировал новую избирательную комиссию Сириуса - первой в стране федеральной территории. В состав комиссии вошли 11 человек. Причем мобилизовали их в буквальном смысле со всей страны.
Краснодарский край представляют завуч гимназии Александр Мазник, адвокат Екатерина Лоскутова, помощник депутата Сергей Леусенко, предприниматель Андрей Гусев и др.
Ростовская область - специалист по безопасности "Газпрома" Артём Голобородько.
Волгоградская область - сотрудница областного избиркома Наталья Фатеева.
Ханты-Мансийский округ (ХМАО) - сотрудница окружного избиркома Анастасия Зацаринина.
Москва - сотрудница центрального аппарата ЛДПР Наталья Королева.
В состав комиссии вошла также представитель фонда "Талант и успех" - главный специалист Евгения Ильенкова. Фонд, напомним, является учредителем нескольких учреждений под общим брендом "Сириус": инноцентра, университета и лицея. Все они расположены на новой федеральной территории.
Однако председателем нового избиркома Сириуса стала не Ильенкова, а более опытная в электоральных вопросах Наталья Фатьянова, выдвинутая "Справедливой Россией".
В сентябре новый избирком будет проводить выборы местных депутатов Сириуса. А вот на выборах в Госдуму Сириус снова включат в Сочинский одномандатный округ. Как и в прежние годы.
Источник: @Акцент
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