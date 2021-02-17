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Партии готовятся к выборам в Госдуму
Партия «Зеленая альтернатива» ставит основной задачей на выборах в Госдуму набрать 3% голосов, чтобы получить госфинансирование.
Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в партии и человек, близкий к администрации президента.
12–13 февраля партия провела форум «За все хорошее», где собрала руководителей региональных отделений, чтобы обсудить стратегию на федеральных и региональных выборах осенью.
По словам человека в партии, сейчас обсуждаются два основных сценария: «Минимальный – это преодолеть 3%, чтобы получить госфинансирование. А очень хороший – получить 5% и пройти в Госдуму».
Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы