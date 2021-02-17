Партии готовятся к выборам в Госдуму

Партия «Зеленая альтернатива» ставит основной задачей на выборах в Госдуму набрать 3% голосов, чтобы получить госфинансирование.

Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в партии и человек, близкий к администрации президента.

12–13 февраля партия провела форум «За все хорошее», где собрала руководителей региональных отделений, чтобы обсудить стратегию на федеральных и региональных выборах осенью.

По словам человека в партии, сейчас обсуждаются два основных сценария: «Минимальный – это преодолеть 3%, чтобы получить госфинансирование. А очень хороший – получить 5% и пройти в Госдуму».