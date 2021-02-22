/Выборы.Выборы.Выборы/

Закон един для всех

Юрий Бурлачко прокомментировал ситуацию с приговором в отношении Николая Кравченко и его исключением из состава фракции ЕР.

Бурлачко отметил, что к профессиональным и деловым качествам осужденного претензий нет, но закон един для всех, а тот, кто его преступил должен понести ответственность.
Итог, с должностью председателя комитета ЗСК по финансово-бюджетной и налоговой политике Кравченко пришлось попрощаться. На эту должность теперь будет назначен другой человек. Таковым избрали Ивана Артеменко. Что же касается дальнейшего нахождения Кравченко в составе депутатского корпуса, то это, как пояснил Бурлачко, уже вопрос ответственности депутата перед избирателями, так как Кравченко шел на выборы самовыдвиженцем. В общем, думается мне, вряд ли в составе ЗСК ожидаются перемены.

Источник: @Смутное время

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

Добавить комментарий

Последние новости

Евгений Минченко: На выборах-2021 вся страна будет следить за Хабаровским краем

Моша арестован за ложные прошения об убежище в США

Майя Ломидзе: диверсификация турпродукта – тренд, который уловили на Ставрополье

ОАО "НМТП" выплатит 44,5 миллиона рублей за загрязнение Чёрного моря

Российский Ухань: ВОЗ берет на особый контроль Юг из-за птичьего гриппа