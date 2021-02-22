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Юрий Бурлачко прокомментировал ситуацию с приговором в отношении Николая Кравченко и его исключением из состава фракции ЕР.

Бурлачко отметил, что к профессиональным и деловым качествам осужденного претензий нет, но закон един для всех, а тот, кто его преступил должен понести ответственность.

Итог, с должностью председателя комитета ЗСК по финансово-бюджетной и налоговой политике Кравченко пришлось попрощаться. На эту должность теперь будет назначен другой человек. Таковым избрали Ивана Артеменко. Что же касается дальнейшего нахождения Кравченко в составе депутатского корпуса, то это, как пояснил Бурлачко, уже вопрос ответственности депутата перед избирателями, так как Кравченко шел на выборы самовыдвиженцем. В общем, думается мне, вряд ли в составе ЗСК ожидаются перемены.

Источник: @Смутное время