Предвыборная повестка. ЕДГ-2021. С 15 по 21 февраля

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Позитивная повестка

Вячеслав Битаров, Северная Осетия - Алания

В республике появился первый в СКФО муниципальный центр управления во Владикавказе. Кстати, республиканский ЦУР появился в Северной Осетии также первым в СКФО в сентябре 2020 года.

Вячеслав Гладков, Белгородская область.

Врио губернатора продолжает формировать свою команду.

Администрацию губернатора возглавил Алексей Семенихин, он займётся реализацией в регионе национальных проектов и работой органов исполнительной власти.

Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора назначен Евгений Мирошников. Ранее он руководил департаментом цифрового развития Белгородской области и был признан «IT-лидером года» всероссийского конкурса «ПРОФ-IT».

Михаил Дегтярев, Хабаровский край

Очная встреча с президентом и высокая оценка Владимиром Путиным работы врио губернатора с момента назначения, безусловно, поднимает его рейтинг.

Алексей Дюмин, Тульская область.

Губернатор передал 40 автомобилей сотрудникам Центра медицины катастроф скорой и неотложной помощи.

8 машин будут направлены на подстанции Тулы, 32 – в 20 районов области.

Артем Здунов, Мордовия

Главными событиями недели стали большая пресс-конференция Здунова, точнее встреча с редакторами ведущих СМИ республики, и жёсткий разбор со стороны врио главы неэффективной работы правительства во главе с премьер-министром Сушковым. Возврат неиспользованных средств в федеральный бюджет, долги перед подрядчиками, еще много других претензий высказал врио и поручил в кратчайшие сроки представить план действий.

Шолбан Кара-оол, Тыва

Удивительно, но факт - Тыва вошла в Топ-20 рейтинга цифровой зрелости регионов России в сфере здравоохранения, заняв 15 место. Рейтинг составлялся по итогам 2020 года.

Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесия

Шестой открытый чат в Instagram, который провел глава, открытие первого республиканского Центра молодежного инновационного творчества в Карачаевске, награждение инструкторов, спасших детей во время схода лавины в Домбае, и это наряду с дру6ими событиями, все идёт в позитивную копилку Темрезова.

Негативная повестка.

Сергей Меликов, Дагестан

Как бы мы не пытались найти перевес позитива над негативом, но, увы, не получилось. Проблемы с выплатой детских пособий, продолжающаяся катастрофа с мусором не только в городах, но и в горных районах республики, жёсткое сопротивление элит, вновь муссирующиеся слухи (хоть и безосновательные, по всей видимости) о возможной отставке Меликова, вот неполный список негатива.

Сергей Морозов, Ульяновская область

На неделе вновь активно обсуждался вопрос возможного весеннего губернаторопада и фамилия Морозова звучала чаще других. Эксперты об этом говорят почти как о свершившемся факте. Так это или нет, мы узнаем ещё до начала лета, но сама ситуация не добавляет рейтинга Морозову.

Вне повестки;

- Рамзан Кадыров, Чечня

- Игорь Руденя, Тверская область

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Ваши "16 негритят" aka @Gubery