Партия власти готовится к предварительному голосованию

/Выборы.Выборы.Выборы/

На 1 марта назначено заседание президиума Генсовета «Единой России», на котором планируется утвердить положение о проведении праймериз по выборам в Госдуму, региональные и муниципальные органы власти.

Принятое на заседании решение даст старт процедуре подготовки к предварительному голосованию.

Как сообщил «Октагону» высокопоставленный источник в партии, окончательное решение о формате предварительного голосования на сегодняшний день не принято. Всего устав «Единой России» предусматривает четыре модели его проведения.

Федеральное руководство партии настаивает на наиболее открытой первой модели, предусматривающей участие в праймериз всех желающих избирателей. Однако руководители ряда её региональных отделений просят утвердить четвёртую наиболее закрытую модель, в рамках которой список будущих кандидатов в депутаты определяют специально отобранные партией выборщики.

– Это обсуждение ведётся не первую неделю. Вопрос поднимался на недавней встрече депутатов Госдумы и региональных активов с председателем Генсовета Андреем Турчаком. Сторонники закрытой модели высказывали опасения, что при открытых праймериз площадки для выступления могут использовать для поднятия личного рейтинга случайные личности или даже оппозиционеры. Говорилось и об опасности большого скопления людей в условиях пандемии, но это был не главный, а второстепенный довод, – пояснил «Октагону» информированный собеседник.

Считается, что из-за разногласий по данному вопросу Андрей Турчак отменил назначенный ранее на 24 февраля визит в Екатеринбург.

Ещё одним камнем преткновения стали разночтения по вопросу проведения праймериз в очной форме с приглашением избирателей на участки, либо онлайн на сайте Госуслуг.

– Сейчас по данному вопросу собираются пожелания всех регионов. Где-то нет финансовой и организационной возможности создать сеть участков для голосования. Где-то наоборот до сих пор нет необходимого проникновения интернета и технических возможностей для онлайн голосования. Генсовет учтёт мнение всех регионов и утвердит список территорий, где предварительное голосование пройдет очно, а где через интернет, – рассказал осведомлённый партиец.

Одновременно федеральное руководство организовало семинар для представителей регионов, на котором обсуждаются аспекты предстоящего предварительного голосования. Представители некоторых регионов работают в Москве 25 и 26 февраля. На этой части мероприятия обсуждаются указанные выше вопросы. Остальные будут приглашены в Москву 5 и 6 марта, когда уже будет оглашено окончательное решение Генсовета.

Источник: @Наивный лис