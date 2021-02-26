В Северной Осетии эсерам придется уступить «Патриотам» руководящие должности

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В ряде регионов РФ местные отделения «Патриотов России» отказались вливаться в «Справедливую Россию».

Эксперты центра «Юг» рассказали, столкнутся ли с такими проблемами объединенные партии в Северной Осетии – единственном регионе страны, где позиции «Патриотов» по-настоящему сильны.

В Северной Осетии партия «Патриоты России» является второй по численности фракцией в республиканском парламенте. Из 70 мест у «Патриотов» 12 мандатов, в то время как у эсеров всего семь. По мнению политолога Андрея Серенко, объединение партий в Северной Осетии пройдет на базе именно «Патриотов», а не СР, а значит, диктовать условия слияния будут именно они.

«Тут только одна проблема – сохранение руководящих должностей за представителями «Патриотов России». В Северной Осетии они более активные и успешные, чем СР, и тем более прилепинцы. Понятно, что если руководство республиканских «Патриотов» сохранит за собой руководящие позиции в регионе, то есть нынешние руководители «Патриотов России» возглавят объединенную партию, то и пройдет все гладко. Если же встанет вопрос по поводу их сохранения на руководящих постах, тут будут проблемы. Никакое московское руководство не сможет надавить на них. В Осетии «Патриотов» возглавляют очень самостоятельные люди, придется договариваться. Если они договорятся и руководство «Патриотов» возглавит новую партию, то их позиции, естественно, укрепятся, если же этого не произойдет, будет раскол. И тогда я не верю в какие-либо перспективы объединенной партии в этом регионе», – отметил Серенко.

Политолог Руслан Леков отметил, что при объединении всегда есть проигравшая сторона. По информации эксперта, в Северной Осетии эта участь ждет «Справедливую Россию». «Наверное, Осетия – это единственный регион, где партию в местном парламенте представляют 12 «Патриотов». По внутренней информации, коалиция «Патриоты» & эсеры в республике идет под председательством Арсена Фадзаева, ныне действующего сенатора. Это явно ущемляет интересы СР, которая была достаточно самостоятельна и активна во всех процессах. Но поскольку речь идет об укреплении партии перед выборами, то в случае, если именно Фадзаев возглавит объединенную партию, в республике появится реальная политическая сила», – прогнозирует Леков.

Источник: Телеграм-каналы