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ЦИК представляет партии России

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в цифрах.

Представительство в избиркомах:
52 члена региональных комиссий
1056 членов территориальных комиссий
24 969 членов участковых комиссий
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: нет
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: 21
Главы столиц регионов: нет
Депутаты парламентов столиц регионов: 9
Главы поселений/муниципальные депутаты: 409
Партия представлена в 28 субъектах Российской Федерации

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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