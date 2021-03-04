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ЦИК представляет партии России
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в цифрах.
Представительство в избиркомах:
52 члена региональных комиссий
1056 членов территориальных комиссий
24 969 членов участковых комиссий
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: нет
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: 21
Главы столиц регионов: нет
Депутаты парламентов столиц регионов: 9
Главы поселений/муниципальные депутаты: 409
Партия представлена в 28 субъектах Российской Федерации
Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы