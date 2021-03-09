А вот и партия пенсионеров

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ЦИК России представляет еще одну партию с политической арены страны - Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Представительство в избиркомах:

12 членов региональных комиссий

625 членов территориальных комиссий

7 888 членов участковых комиссий.

Представительство в органах государственной власти:

Депутаты Госдумы: нет

Главы регионов: нет

Депутаты региональных парламентов: 16

Главы столиц регионов: нет

Депутаты парламентов столиц регионов: 13

Главы поселений/муниципальные депутаты: 276

Партия представлена в 39 субъектах Российской Федерации.

Источник: @Наивный лис