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А вот и партия пенсионеров
ЦИК России представляет еще одну партию с политической арены страны - Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Представительство в избиркомах:
12 членов региональных комиссий
625 членов территориальных комиссий
7 888 членов участковых комиссий.
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: нет
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: 16
Главы столиц регионов: нет
Депутаты парламентов столиц регионов: 13
Главы поселений/муниципальные депутаты: 276
Партия представлена в 39 субъектах Российской Федерации.
Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы