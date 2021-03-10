Врач станет мэром? В Тольятти выберут нового главу города

/Выборы.Выборы.Выборы/

Исчерпал кредит доверия

3 марта на очередном заседании думы Тольятти депутаты приняли отставку главы города Сергея Анташева.

О том, что Анташев написал заявление об отставке, стало известно 18 февраля по итогам его встречи с губернатором Дмитрием Азаровым. В сообщении пресс-службы правительства региона отмечалось, что в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, так и от жителей города. Так, губернатор указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации.

– Telegram-канал «Территориальное управление» уточняет, что 17 февраля было возбуждено дело по факту того, что сотрудники горадминистрации Тольятти не освоили 21 млн рублей бюджетных средств, которые были предназначены на обеспечение детей-сирот жильем. По словам авторов, Анташев, который возглавлял Тольятти с апреля 2017 года, был представителем команды экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

– Telegram-канал «Столовка белого дома», рассуждая о смене мэра Тольятти, пришел к выводу, что с точки зрения управления губернатор Дмитрий Азаров сделал правильный шаг.

Добавим, что на заседание гордумы 3 марта Сергей Анташев не пришел. К горожанам теперь уже бывший мэр обратился на официальной странице администрации Тольятти в Instagram.

Выбор в пользу врача

3 марта гордума Тольятти также запустила конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Документы от соискателей будут приниматься с 9 марта по 9 апреля. Конкурсный отбор проводится комиссией в составе 20 человек. Половина из них будет назначена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Другую половину назначили депутаты гордумы.

Комиссия определит не менее двух кандидатов, которые будут предложены гордуме Тольятти для избрания на пост главы города.

Уже известно, что кандидатом от «Единой России» станет главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5, депутат губернской думы Николай Ренц.

Тольяттинское отделение «Единой России» поручило ему принять участие в конкурсе на пост мэра.

У Ренца есть опыт работы в мэрии Тольятти: с 1990 по 1992 годы он был заместителем главы администрации города, начальником управления здравоохранения, затем с 2000 по 2007 годы был первым замом мэра.

Секретарь тольяттинского отделения «Единой России» Владимир Бокк заявил, что данный кандидат обладает высочайшим профессионализмом, незаурядными организаторскими способностями и навыками работы в кризисных условиях.

Руководитель фракции «Единой России» в думе Тольятти Дмитрий Микель уверен, что Ренц сумеет создать профессиональную команду исполнительной власти, что обеспечит городу уверенное развитие.

Николая Ренца готовы поддержать и депутаты от оппозиционных партий. По словам лидера фракции «Справедливая Россия» Ивана Попова, Ренц сможет объединить все политические силы для решения проблем Тольятти. Председатель фракции КПРФ Ольга Сотникова также высказалась в поддержку Ренца.

Объединяющая фигура

– Политолог Вадим Сипров замечает, что Ренц – политически нейтральная фигура с огромным опытом муниципального управления и навыками взаимодействия с тольяттинскими депутатами. Он также подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в повышении управляемости в городе, специфика которого – большое количество различных групп влияния.

– Назначенный и.о. мэра Тольятти Игорь Ладыка – временная фигура, полагает руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко. Николая Ренца эксперт называет весомым кандидатом с позитивным бэкграундом, который понятен элитам, и при этом умеет договариваться. Лобойко уверен, что большой очереди из желающих занять должность мэра Тольятти сейчас нет.

Что касается отставки Сергея Анташева, то по мнению собеседника РК, его ухода давно ждали жители города, но не ожидали элиты. Лобойко предположил, что Анташев написал заявление об увольнении, чтобы избежать нежелательного для себя сценария отставки.

#РКобзор

Источник: Телеграм-каналы