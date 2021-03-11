Перестановки накануне выборов

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Кадровые перестановки состоятся в аппарате Госдумы, рассказали «Ведомостям» человек в аппарате нижней палаты и человек в Госдуме.

У руководителя аппарата Татьяны Вороновой появится еще один заместитель – им станет бывший сотрудник администрации президента, а сейчас начальник управления Госдумы по работе с обращениями граждан Андрей Жорин. Жорин как замруководителя аппарата будет отвечать за экспертно-аналитическое направление и за работу с обращениями граждан, также он останется начальником управления по работе с обращениями граждан, говорит собеседник в аппарате Думы.

По словам собеседника, именно Жорин в аппарате будет курировать работу, связанную с инициативой, предложенной на прошлой неделе председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он заявил, что нужно проработать вопрос о юридическом закреплении обязательств депутата перед своими избирателями, которые были взяты в ходе избирательной кампании.

Источник: @Наивный лис