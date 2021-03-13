Политическая партия: КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

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ЦИК опубликовал статистику 2020 года еще одной партии.

Представительство в избиркомах:

5 членов региональных комиссий

262 члена территориальных комиссий

5 675 членов участковых комиссий.

Представительство в органах государственной власти:

Депутаты Госдумы: нет

Главы регионов: нет

Депутаты региональных парламентов: 7

Главы столиц регионов: нет

Депутаты парламентов столиц регионов: 11

Главы поселений/муниципальные депутаты: 233.

Партия представлена в 26 субъектах Российской Федерации.

Источник: @Наивный лис