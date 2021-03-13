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Политическая партия: КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

ЦИК опубликовал статистику 2020 года еще одной партии.

Представительство в избиркомах:
5 членов региональных комиссий
262 члена территориальных комиссий
5 675 членов участковых комиссий.
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: нет
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: 7
Главы столиц регионов: нет
Депутаты парламентов столиц регионов: 11
Главы поселений/муниципальные депутаты: 233.
Партия представлена в 26 субъектах Российской Федерации.

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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