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Знакомьтесь: Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»

ЦИК представляет действующие партии в России.

Представительство в избиркомах:

7 членов региональных комиссий

399 членов территориальных комиссий

7 301 член участковых комиссий.

Представительство в органах государственной власти:

Депутаты Госдумы: нет

Главы регионов: нет

Депутаты региональных парламентов: 4

Главы столиц регионов: нет

Депутаты парламентов столиц регионов: 4

Главы поселений/муниципальные депутаты: 117

Партия представлена в 12 субъектах Российской Федерации.

Источник: @Смутное время

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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Знакомьтесь: Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»

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