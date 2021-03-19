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Знакомьтесь: Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
ЦИК представляет действующие партии в России.
Представительство в избиркомах:
7 членов региональных комиссий
399 членов территориальных комиссий
7 301 член участковых комиссий.
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: нет
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: 4
Главы столиц регионов: нет
Депутаты парламентов столиц регионов: 4
Главы поселений/муниципальные депутаты: 117
Партия представлена в 12 субъектах Российской Федерации.
Источник: @Смутное время
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы