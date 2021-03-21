Новые люди открыли свой Тик-Ток хаус

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Лидер Новых людей Алексей Нечаев встретился с популярными тиктокерами, которые станут участниками нового объединения блогеров.

ТикТок — молодая площадка, но благодаря быстрому росту подписчиков успешные тиктокеры моментально становятся инфлюенсерами с миллионными аудиториями. Например, у участников встречи Натальи Зеленовой и Арсена Симоняна более 5 млн подписчиков в их общем аккаунте.

«Блогерство — это один из последних социальных лифтов, которые работают в России, — отметил Алексей Нечаев. — В политике и предпринимательстве социальные лифты фактически остановились. А работая в блогосфере, можно добиться успеха. Реализовать новую русскую мечту: зарабатывать хорошие деньги, делая то, что ты любишь и умеешь».

Известные блогеры крайне неохотно идут в политику. В этой среде принято считать, что даже один политический пост или ролик может привести как к потере рекламных контрактов, так и к «хейту» со стороны коллег, «доброжелателей» и просто агрессивных ботов. Алексей Нечаев призвал блогеров не путать политику и политиканство: политика — это поиск компромиссных решений в интересах людей.

Особенно горячо гости реагировали на возможные ограничения в работе иностранных социальных сетей в России. Например, Твиттер может быть закрыт в ближайшее время. За ним могут последовать другие социальные сети. Для значительной части блогеров это означает потерю заработка. Новые люди предложили объединить усилия блогерских сообществ, чтобы пользователей не лишали привычных способов общения.

«Думаю, что одной из целей нашего ТикТок хауса может стать борьба за сохранение привычных для нас соцсетей: Фейсбука, Ютюба, Инстаграма, ТикТока. Ведь прикрыть их или максимально ограничить их работу можно очень быстро. Депутаты примут соответствующий закон в трех чтениях, и мы окажемся отрезанными от всемирного интернет-сообщества. Поэтому надо начинать действовать уже сейчас. В свое время усилия и желание людей помогли сохранить Телеграм. Главное — не оставаться безразличным», — отметил Алексей Нечаев.

Источник: Телеграм-канал