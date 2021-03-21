ВЦИОМ опубликовал мартовские результаты опросов

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РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ.

Уровень одобрения деятельности: 9 - 14 марта

Президент РФ – 59,6% (-0,8п.п. за неделю)

Председатель Правительства – 43% (+1,4п.п. за неделю)

Правительство России – 36,4% (+1п.п. за неделю)

Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете … ? (закрытый вопрос) 9 - 14 марта

Владимир Путин – 65% (+0,9п.п. за неделю)

Михаил Мишустин – 53,3% (+1,2п.п. за неделю)

Владимир Жириновский – 31,5% (-1,5п.п. за неделю)

Геннадий Зюганов – 27,2% (+0,2п.п. за неделю)

Сергей Миронов – 25,8% (-0,6п.п. за неделю)

Электоральный рейтинг партий: 9 - 14 марта

«Единая Россия» – 28,7% (-1,6п.п. за неделю)

КПРФ – 12,5% (+0,2п.п. за неделю)

ЛДПР – 10,8% (0п.п. за неделю)

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 7,3% (-0,9п.п. за неделю)

Источник: ВЦИОМ