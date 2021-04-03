Галина Ташматова: Праймериз ЕР на Кубани – формальность, у их оппонентов все равно нет ярких фигур

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Экспертно-аналитический центр «Юг» /Краснодар/ Политобозреватель Галина Ташматова – о том, почему ЕР может выдвигать любых кандидатов и все равно выиграет думские выборы.

Принять участие в праймериз «Единой России» решил вице-спикер заксобрания Кубани Сергей Алтухов. Выпускник проекта «Политстартап» выдвинулся по Туапсинскому одномандатному округу № 49, который сегодня в Госдуме представляет опытный депутат-единоросс Владимир Синяговский. Велика вероятность, что этот округ определен администрацией края под Алтухова, и если ЕР заявит кого-то еще, то это будет номинальный кандидат, считает руководитель «Центра кубанской журналистики», политобозреватель Галина Ташматова.

«Алтухов из команды Вениамина Кондратьева, ранее именно губернатор делегировал его в заксобрание Кубани. Он человек с политическими амбициями, серьезно работающий над собой, что заметно, например, по хорошо поставленной речи и эрудированности. Из заксобрания отзывы о нем тоже всегда положительные. В общем, видно, что человек готов к большой политической карьере, и наверняка он победит, этот округ под него.

У оппозиции на Кубани нет ярких фигур. Трехпартийная коалиция на основе эсеров пока обезглавлена. Это может быть Денис Хмелевской (СР) или Татьяна Аркадьева («Патриоты»), но пока по поводу этой новой партии в инфополе абсолютный штиль. Непонятно, в состоянии ли они будут вообще выдвигать кандидатуры, какие и сколько. Я сомневаюсь, что они успеют сделать хоть какие-то шаги по партстроительству в крае.

Коммунисты ограничены в людях. Есть глава реготделения КПРФ Осадчий (уже известно, что он возглавит региональный список), депутат заксобрания Соколенко, депутаты гордумы Краснодара Сафронов и Коломиец – и на этом все. Ярких, новых, самодостаточных или хотя бы подающих надежды с предыдущих думских выборов так и не появилось. В прошлый раз в выборах участвовал коммунист Харитонов, но на этот раз им в крае очень недовольны, к тому же он уже вошел в федеральный список. Сафронов пойдет по Краснодарскому округу, который сейчас представляет депутат Ламейкин (опытный, ресурсный и серьезный соперник начинающему политику Сафронову).

В целом КПРФ в крае постоянно теряет свои позиции. Во многом это обусловлено большим количеством приезжих, меняющих состав электората. Если раньше Кубань называли «красным поясом», то сегодня здесь очень мало людей с левыми взглядами. Так что Осадчий, вероятно, пройдет, но это будет единственный мандат партии от края».

Источник: Подготовлено экспертно-аналитическим центром «Юг»